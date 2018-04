Citroën C2 Sport Concept

Door: BV

et de C2 Sport concept car, die in Genève werd voorgesteld, toont Citroën dat het zich de komende jaren volop voor de sport wil inzetten. Na een succesvolle sportieve periode met de Xsara Kit Car, de Xsara T4 en de huidige Xsara WRC neemt de Franse constructeur dit jaar immers voor de eerste maal deel aan het volledige Wereldkampioenschap Rally. Een deelname die niet slecht begonnen is, want het voltallige podium op de Rally van Monte Carlo was voor het merk met de dubbele chevrons.

De C2 Sport toont op welke manier Citroën zijn engagement in de motorsport in de toekomst zal voortzetten, maar -belangrijker- als je de dikke bumpers, brede wielkasten en spoilers wegdenkt, heb je de opvolger van de huidige Citroën Saxo. Inclusief sportkit is de wagen 3,66m lang, 1,79m breed. De wielbasis meet 2,32m. Onder de kap van deze concept zit een 1587cc motor die bij 8.500t/min. niet minder dan 225pk sterk is, en is afgeleid van de gewone productiemotor. Dat komt neer op 141pk per liter. Het koppel bedraagt 205Nm bij 7.000t/min. De krachtbron wordt gekoppeld aan een zesbak met sequentiële controle terwijl een limited-slip differentieel ervoor zorgt dat de kracht op het wegdek geraakt.

De ophanging vooraan is van het pseudo-McPherson-type (gelaste driehoeken met antirolstang), achteraan maakt met gebruik van specifieke getrokken armen met een schroefveer. Voor en achter worden schokdempers met externe drukflessen gemonteerd. Prestaties zijn niet vrijgegeven, maar met een leeggewicht van amper 1.000kg (60/40 gewichtsverdeling over voor- en achteras) kunnen die niet anders dan indrukwekkend zijn.