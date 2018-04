Peugeot Hoggar concept

Door: BV

P

eugeot stelt op het Autosalon van Genève de Hoggar voor. Dat is een opvallend gestyleerde tweepersoons buggy die wordt aangedreven door niet één, maar twee dieselmotoren. Het model is 3,96m lang, 2m breed en 1,49m hoog. De wielbasis is ruim bemeten met 2,75m. Daardoor blijven de overhangen beperkt tot 6,9cm vooraan en 5,2cm achteraan en kunnen ook de meer veeleisende hindernissen overwonnen worden. De wagen bestaat uit een carbon monocoque met honingraatstructuur met aan de bovenzijde twee holle roestvrij stalen rolbeugels met een doorsnede van 7,6c. Die ook dienen voor de luchtgeleiding (linkerbeugel, voor de motor vooraan) en luchttoevoer (rechterbeugel, voor de motor achteraan). Voor en achter deze carbonstructuur zit een hulpframe waarop dus telkens een motor en de ophanging wordt gemonteerd. Peugeot plaatst twee viercilinder 2.2l HDi’s met 16kleppen. Samen zijn die goed voor 360pk en een koppel van wel 800Nm. Meer dan voldoende om de 1300kg zware concept door het terrein te sleuren. Elke motor heeft een aparte elektronische sturing en een automatische zesbak die door een overkoepelende rekenmodule op elkaar afgestemd worden. Schakelen kan volautomatisch of handmatig met peddels aan het stuurwiel of middels het selectiepookje op de middenconsole. Een aantal noodprogramma’s moeten het mogelijk maken om in geval van defect nog verder te rijden, met slechts één motor bijvoorbeeld. Twee benzinetanks met een inhoud van 80l elk zorgen voor een aanzienlijke actieradius.

In de minimalistische, moderne cockpit zijn aluminium en leder de overheersende materialen. Het meest opvallende feature aan het instrumentenbord zijn de dubbele toerentellers, één voor elke motor. Daarnaast is er nog een centraal aanraakscherm waarop de overige informatie aangeduid wordt. De weergegeven snelheidsindicatie zal afkomstig zijn van het GPS-systeem. De zetels zijn bekleed met leder en bestaan uit één stuk, waardoor de instelmogelijkheden zo goed als onbestaande zijn. Vierpuntsgordels moeten de inzittenden op hun plaats houden. De structuur is geheel open en deuren in de strikte zin van het woord zijn ook niet aanwezig. Er zijn kleine paneeltjes die de beveiligende functie van deuren overnemen. Die openen net als vleugeldeuren naar boven toe.

Voor de ophanging maakt de constructeur gebruik van dubbele wishbones en een antirolbar, zowel voor- als achteraan. De totale veerweg bedraagt 500mm. Instelbare gasdempers maken variaties in bodemvrijheid mogelijk. In het specifieke 21-duims lichtmetaal zitten schijven met een diameter van 38cm.