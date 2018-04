Dit is de nieuwe Audi A3!

Door: BV

e huidige eerste generatie van de Audi A3 werd in 1996 gelanceerd en wordt, zoals verwacht, dit jaar afgelost. De nieuwe A3 zal op het Autosalon van Genève zijn wereldpremière beleven.

De koets van de A3 werd wat atletischer. De wielbasis nam toe met 6,5cm, de breedte meet voortaan 3cm extra, maar het geheel werd ook een centimeter minder hoog. Audi wil op die manier tot koetswerkproporties komen die dichter aanleunen bij die van een coupé. Het uiterlijk is nieuw, maar nog steeds duidelijk herkenbaar als ‘Audi’. De voorzijde wordt gedomineerd door een rechthoekig radiatorrooster met horizontale lamellen en een groot Audi-logo. De rand, die nog steeds door een chroombandje wordt geaccentueerd, is voortaan licht gebogen aan de bovenzijde. De lichtblokken ruilen hun brave vlakke design voor een agressievere, gefronste look. Ze bestaan uit helder afdekglas met chroomkleurige optieken op een zwarte achtergrond. De volledig in het koetswerk geïntegreerde bumper biedt plaats aan drie additionele luchthappers en ronde mistlichtjes. Aan de buitenzijde wordt de sportieve inborst benadrukt door een oplopende gordellijn en een koetswerkplooi die aan de voorste wielkast ontspringt en er parallel mee loopt over de gehele lengte van de wagen, net boven de deurklink. De achterkant met simpele ongecompliceerde lijnen toont nog het meeste verwantschap met de vorige generatie. Audi opteerde dit keer voor zichtbare uitlaatstukken, enkel of dubbel afhankelijk van de motorversie.

Het interieur blijft Duits-sober met overheersend donkere tinten, harmonieuze kleurencombinaties en strak gelijnde vlakken. Het instrumentenbord blijft klassiek met omrandde ronde klokken. Op de centrale console ruilde men de rechthoekige verluchtingsroosters door modernere, ronde exemplaren. Een stijlkenmerk dat lager herhaald wordt bij de bediening van de airco. Twee handgrepen zorgen voor een visuele verbinding tussen het dashboard en de middenconsole. Om de sportiviteit te benadrukken beperkte men zich niet tot metaalaccenten. De zitpositie is lager dan voorheen en de gaspedaal wordt net als bij een sportwagen op de vloer gemonteerd. De modelwissel heeft -zoals verwacht mag worden- een positieve invloed op de interieurruimte. Vooral voor de stiefmoederlijk behandelde achterpassagiers komt er verbetering.

Vijf motorversies worden voorzien; drie benzines en twee diesels. In het eerste geval gaat het om een 1.6l met 102pk en 148Nm, gevolgd door een direct ingespoten 2-liter met 150pk en 200Nm. Als klap op de vuurpijl krijgt het model ook nog eens de 3.2l V6, goed voor 241pk en 320Nm ingelepeld. Dieselen kan met de gekende 1.9 TDI met 105pk en 250Nm of een herwerkte versie van die motor, met een inhoud van 2 liter en vier kleppen per cilinder. Die is 140pk en 320Nm sterk. Afhankelijk van de motor is een handgeschakelde vijf- of zesbak standaard. Een tiptronic-automaat met zes verhoudingen zal optioneel worden aangeboden. Als alternatief zullen de krachtigste TDI- en benzineversies vanaf midden 2003 ook besteld kunnen worden met de DSG sportbak. Die heeft twee geautomatiseerde koppelingen zodat geschakeld kan worden zonder ‘dood’ moment. Het gevoel ervan is daardoor gelijkaardig aan dat bij een automaat met continue variabele transmissie, maar er treed minder verlies op en reacties zijn directer.

Een verfijnde McPherson ophanging vooraan en een vierlink onafhankelijke achterophanging moeten de rijeigenschappen optimaliseren. Zowel voor- als achteraan plaatst men een stabilisatorstang om het rollen van de koets in de bochten te beperken. De remschijven zagen hun diameter wat toenemen, omdat ook de kracht van de motoren erop vooruit ging. De stuurbekrachtiging is voortaan snelheidsafhankelijk.

Het model zal te bestellen zijn als Attraction, Ambition en Ambiente. Opgemerkte opties zijn een BOSE-geluidsinstallatie, zetelverwarming achteraan, een zonnescherm voor de achterruit of een TV-tuner. Elke A3 van de tweede generatie zal standaard uitgerust worden met elektrisch bediende ruiten vooraan, zijdelingse hoofdairbags, centrale vergrendeling met afstandsbediening, een in de hoogte verstelbare bestuurderszetel en ESP.

Wanneer we de wagen exact op Belgische bodem mogen verwachten is nog niet geweten, maar algemeen wordt aangenomen dat dat ten laatste in juni zal zijn.