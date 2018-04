De nieuwe Nissan Micra gedetailleerd

Door: BV

et de introductie van een nieuwe opvallend frisse Micra wil Nissan een vervolg breien aan een succesverhaal van een decennium. De vorige Micra was immers een verkoopstopper, met een meer dan 1,3 miljoen verkochte exemplaren op Europese bodem. De verwachtingen voor het nieuwe model zijn dan ook hoog gespannen. Het opmerkelijke design werd ontwikkeld door het wereldwijde Nissan-team van designers, zowel in Japan als in Europa. Het belangrijkste kenmerk ervan is de bolle vorm van de daklijn, samen met de opvallende hooggeplaatste bubbelvormige koplampen. De achterlichtunits worden gedomindeerd door transparante ronde achterlichten en richtingaanwijzers. Een koetswerkplooi, een vijftal centimeters onder de schouderlijn over de gehele lengte van de wagen zorgt voor een vleugje dynamiek zonder ooit agressief over te komen. De richtingaanwijzers vonden een plaatsje binnen de contouren van het nieuwe -op de Primera geïntroduceerde- gevleugelde radiatorrooster.

In tegenstelling tot de huidige tendens wordt de Micra niet langer, maar zelfs 30mm korter dan zijn voorganger. Zonder negatieve gevolgen, want de bolle daklijn maakt een hogere en meer plaatsbesparende zithouding mogelijk, de wielbasis werd met 70 mm vergroot en de koets is ook wat breder. Het plaatsaanbod in het interieur ging er dus nog op vooruit. Dat interieur is overigens een creatie van het Europese designcenter van de constructeur. Het dashboard bestaat uit een grote horizontale glooiende balk die de breedte-indruk versterkt. Die is tweekleurig, met in het midden een centrale console voor de bediening van de geluidsinstallatie en de verwarming. Nissan gebruikt daarvoor ivoorkleurige grote eenvoudig bedienbare knoppen. Het instrumentenbord staat klassiek voor de bestuurder opgesteld. De opbergmogelijkheden in het interieur zijn talrijk; onder de passagierszetel bevindt zich een opbergvak met een inhoud van 12l, er is een relatief ruim handschoenkastje, grote deurvakken, vier bekerhouders en een geheime lade waar je een GSM-toestel in kwijt kan. De kofferruimte is minimaal 237l groot, maar de achterbank kan over een lengte van 200mm verschoven worden. Zo kan je kiezen tussen royaal veel beenruimte voor maximaal drie volwassenen of een maximale kofferinhoud van 371l en dat is toch wel uitzonderlijk groot voor deze klasse. De nieuwe Micra zit ook boordevol technologie, en dat gaat van bediening van de radio aan het stuurwiel, tot intelligente verlichting, een regensensor voor de bediening van de ruitenwissers, en een Intelligente Sleutel. Het volstaat dat die zich binnen 80cm van het slot bevindt om de deur te openen en zelfs de auto te starten, dus je hoeft hem eigenlijk nooit uit je zak te halen.

De veiligheidsuitrusting bestaat uit driepuntsgordels op alle zitplaatsen (ook in het midden achteraan), vooraan voorzien van gordelspanners en spankrachtbegrenzers, twee frontale airbags en zijdelingse airbags vooraan. Optioneel kunnen die aangevuld worden met gordijnairbags (uitzonderlijk op de ‘Acenta-Plus’ versie). De actieve veiligheidsuitrusting bestaat uit een geavanceerd antiblokkeersysteem met remkrachtverdeler en noodremhulp.

De Nissan Micra van de nieuwe generatie maakt als eerste gebruik van een nagelnieuw B-platform, dat samen met alliantiepartner Renault werd ontworpen, met een volledig nieuwe ophanging. Vooraan monteert men de veerpoten op een subframe en achteraan zit een starre torsie-as met in de lengte geplaatste draagarmen. Dat alles moet voor een comfortabel, snedig en veilig weggedrag zorgen. Snelheidsafhankelijke elektrische stuurbekrachtiging is standaard op alle versies.

Het aanbod zal bestaan uit drie benzinemotoren en twee diesels. De benzines zijn allen viercilinders, hebben vier kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen en zijn uitgerust met variabele kleppentiming. Het gaat om een 1.0, 1.2 en 1.4 met vermogens van respectievelijk 65, 80 en 88pk. Vanaf april van dit jaar zal een 1.5l common-rail diesel met 65pk van Renault-origine verkrijgbaar zijn. In september volgt een versie van dezelfde motor met een intercooler die dan goed is voor 82pk. Alle motoren worden standaard aan een handgeschakelde vijfbak gekoppeld. Op de 1.2 en 1.4 benzinemotoren kan je opteren voor een elektronisch gestuurde automaat met vier verhoudingen.