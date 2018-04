Audi Pikes Peak in Detroit

Door: BV

p het Autosalon van Detroit stelt Audi de Pikes Peak voor. Een SUV met dezelfde roots als de Porsche Cayenne en de Volkswagen Touareg, maar vanzelfsprekend een iets andere uitwerking. In elk geval zet de Volkswagen-Audi groep ook met deze concept zijn gekende platformstrategie (waarbij een aantal verschillende wagens op een identieke technische basis geproduceerd worden) verder. Het onderstel is immers dat van de reeds gecommercialiseerde broertjes. Ook Audi lijkt dus, na de A6 Allroad, een tweede vertegenwoordiger binnen het nichesegment van de grote off-roaders op de markt te zullen brengen, misschien al begin 2004.

De Pikes Peak, zo genoemd naar een 4.300m hoge berg van de Rocky Mountains, is voorzien van een adaptieve luchtvering die de rijhoogte aan het gebruik aanpast. Op ruw terrein kan die zelfs toenemen tot 28cm. De Quattro-aandrijving verdeelt de kracht die wordt geleverd door de uit de RS6 afkomstige V8 constant over de vier wielen. Met 500pk en 630Nm gaat het gevaarte naar 100km/u in exact 5 seconden. De elektronica begrensd de strak getekende Audi -een indicatie van hoe toekomstige modellen van de constructeur er uit zullen zien- bij 250km/u, als vanouds. PAX-rubber met maatje 295/770 R 560 A (wat overeen komt met een zichtbare wieldiameter van 20,6 inch) zorgt voor het contact met de ondergrond.

In het interieur worden strakke vlakken gecombineerd met moderne materialen als geborsteld aluminium en veel licht. Het in drie delen gesegmenteerde glazen dak moet de inzitten een gevoel van ruimte en een panoramisch uitzicht geven. Audi opteerde bij deze voor een 4 + 2 zetelopstelling. Dat wil zeggen dat achter de voorste inzittenden niet de gebruikelijk 3, maar ook slechts 2 personen kunnen plaatsnemen. Ter compensatie worden nog 2 extra zitplaatsen op een via een easy-entry systeem bereikbare derde zitrij geplaatst. Als meer plaats noodzakelijk wordt, kunnen de zetels weggeklapt worden voor een laadruimte van maximaal 1950l. Achter het driespakige sportstuurtje zitten peddels voor de handmatige selectie van versnellingen met de Tiptronic automaat.

Optimaal comfort wordt niet enkel geboden via Audi’s MMI (Multi Media Interface) systeem met uit de dakoverbruggingen klappende schermpjes voor de twee achterste zetelrijen... ook een in de buitenspiegel geïntegreerde camera en automatisch uitklappende treeplanken zorgen voor additioneel gebruiksgemak.