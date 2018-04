Cadillac CTS op Europese bodem

Door: BV

a een succesvolle lancering op de Amerikaanse markt, waar met 35.000 à 40.000 verkochte exemplaren tijdens het eerste productiejaar de doelstelling van 30.000 stuks ruimschoots werd overschreden, komt de Cadillac CTS nu ook naar Europa zoals initieel was aangekondigd.

De wagen is op de Europese smaak afgesteld en zal verkrijgbaar zijn met twee krachtige benzinemotoren. De eerste is een 2,6l V6 die goed is voor 181pk en 232Nm. Die wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en kan naar 100km/u in 9,3sec en haalt een top van 220km/u. De tweede motor is eveneens een zescilinder in V-vorm, met een inhoud van 3.2l. Die is 218pk en 300Nm sterk en in tegenstelling tot de Amerikaanse gewoonte eveneens standaard geleverd met een handgeschakelde vijfbak. De combinatie is goed voor een sprintje naar 100km/u in 7,4sec en een topsnelheid van 240km/u. De achterwielaandrijver kan ook steeds besteld worden met een elektronisch gestuurde automaat met 5 verhoudingen.

Bestellingen worden vanaf januari genoteerd. De 2.6 zal minstens € 36.450 kosten, terwijl u voor de 3.2 mag rekenen op € 42.400. De wagens zullen vanaf februari 2003 aan de klanten worden geleverd.