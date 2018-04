Nissan Almera facelift

Door: BV

Voor de tweede keer in z’n carrière wordt de Nissan Almera, in afwachting van een opvolger op hetzelfde platform als de nieuwe Renault Mégane, nog een laatste keer gelift. De wijzigingen zijn klassiek; zowel voor- als achteraan zijn er nieuwe bumpers lichtunits, er zijn nieuwe lichtmetalen velgen en de binnenzijde werd wat opgefrist met nieuwe kleurtjes en andere stofjes. De middenconsole werd wat grondiger aangepast om plaats te bieden aan het N-Form systeem dat de bediening van verschillende instrumenten, zoals bij de Primera, groepeert en weergeeft op een 7-duims kleurenschermpje in het midden van het dashboard.

Er is ook nieuws van onder de kap. De 1.8 benzine is voortaan immers verkrijgbaar met automaat terwijl de 1.5l zijn vermogen zag stijgen van 90 naar 95pk. Belangrijk voor de talrijke dieselrijders in ons land is de komst van de 1.5l DCi van Renault-makelij. Deze fiscaal vriendelijke krachtbron is 82pk sterk. De 2.2 diesel met 110pk krijgt er nog twee schamele paardjes bij en ook een versie met 136pk zal voortaan verkrijgbaar zijn. Tot slot ook nog even melden dat er drie nieuwe afwerkingsniveaus voorzien zijn.