De nieuwe Audi S4: sportieve volbloed

e Duitse constructeur stelt, ook al in Parijs, de nieuwe S4 voor. Die zal net als de vorige versie aangeboden worden als berline en als Avant. Het kloppende sportieve hart van deze nieuwe sportwagen is de 4.163cc achtcilindermotor in V-vorm met dubbele bovenliggende nokkenassen en een totaal van 40 kleppen (5 per cilinder). Die motor weegt met 195kg exact evenveel als de 2.7l V6 biturbo uit de vorige versie. Om de krachtbron compact te houden verplaatsten de motoringenieurs bij Audi de kettingaandrijving van de nokkenassen en de hulporganen naar de andere kant. Daardoor is de motor slechts 46,4cm lang wat een besparing betekent van 5,2cm. Met een maximumvermogen van 344pk bij 7.000t/min. en 410Nm koppel bij 3.500t/min. kan de S4, gekoppeld aan een sportief gespreide handgeschakelde zesbak, naar 100km/u in amper 5,6sec. Voor de berline is dat; de Avant heeft 2 tienden meer nodig. De topsnelheid is zoals steeds elektronisch begrensd op 250km/u. Een Quattro vierwielaandrijving en 235/40 R18 banden moeten de kracht op de weg zetten.

Op het vlak van design trekken de S-versies de kaart van de discretie. Geen opzichtige attributen, maar wel een gewijzigde voorbumper met grotere luchtinlaatopeningen, gewijzigde radiatorroosters vooraan, titaniumkleurige behuizing voor de Xenon-koplampen en apart vormgegeven beschermprofielen op de deuren. Andere kenmerken zijn het latje op de kofferklep bij de berline, natuurlijk het 18-duims lichtmetaal en de dikke dubbele uitlaatlijn met aan elke kant een pijp. Chroomaccenten aan het kofferdeksel, de ruitomlijsting, roosters vooraan, spiegelbehuizing en -bij de Avant- de dakrails vervolledigen de opsomming.

Het interieur is voorzien van elektrisch verstelbare Recaro-sportzetels, specifieke wijzerplaten met grijze achtergrond en het met leder beklede driespakige sportstuur. Op de commercialisering is het wel nog even wachten, pas in de lente van 2003 kunnen we hem in België verwachten.