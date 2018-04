Citroën C3 Pluriël in Parijs

Door: BV

e kondigden het al aan in ons zomerdossier, maar nu is het zeker; de Citroën C3 Pluriël debuteert op het Autosalon van Parijs. Dat is een rechtstreekse afgeleide van de concept car Démonstrateur Pluriël die na zijn première in 1999 op het Autosalon van Frankfurt ook nog een opgemerkte aanwezige was in Brussel , Genève en Parijs.De C3 Pluriël wordt op z’n zachts gezegd een buitenbeentje omdat Citroën erin geslaagd is de moduleerbaarheid van de concept car te vertalen naar productierijpe techniek. Daardoor zal de C3 Pluriel een driedeurs berline, cabrio, spider én pick-up in één zijn. Een auto die volgens de constructeur voldoet aan de behoeften en vereisten van het dagelijks gebruik, maar aanpasbaar is aan de verlangens van het ogenblik. De Pluriël heeft geen B-stijl boven de gordellijn ter hoogte van het uiteinde van de voordeuren. Daardoor ontstaat één groot glasoppervlak onder de dakbogen die het interieur niet enkel in het licht doet baden, maar waardoor ook een ononderbroken open oppervlak ontstaat als de ruiten neergelaten zijn. Het elektrisch bediende stoffen schuifdak kan bovendien in een stand geplaatst worden die het dak volledig vrij houdt, als bij een panoramische berline. Het op de achterruit geplooide soepele dak vormt dan samen met de achterruit een dakcassette die onder de koffervloer verdwijnt. Omdat de dakstijlen er dan nog wel zitten, noemt Citroën dit de cabrio. Binnen een mum van tijd, en zonder noodzakelijke hulp, kan je in je eentje die dakbogen ook nog verwijderen. Dan staat enkel de voorruit er nog terwijl de gordellijn een vloeiende ononderbroken lijn vormt. De Pluriël is nu een spider. Ook in deze configuratie kunnen er nog steeds vier personen comfortabel plaats nemen. Als je wat wil laden kun je echter de achterste bank neerklappen waardoor er een ononderbroken laadvloer ontstaat vanaf de rug met de voorzetels tot aan de kleine achterklep, die overigens naar onderen toe openklapt. Met een overdekt compartiment voor bestuurder en passagier was dit zonder twijfel een pick-up geweest, maar omdat ook de twee inzittenden vooraan onder de blote hemel plaatsnemen herdoopte Citroën dat naar een Spider-Pick-up.Naast het technische verwantschap met de C3 (de twee zijn nagenoeg gelijk) zijn er ook uiterlijk gelijkenissen te vinden; de bolle vormen, de daklijn en de opvallende gordellijn niet in het minst... De lichtunits zijn wel even anders. Achteraan volgt Citroën de trend die vooral een klasse hoger veel bijval geniet. Men plaats namelijk achterlichtblokken met transparant glas en verschillende gekleurde optieken op een verchroomde achtergrond. De koplampen vooraan sluiten aan bij de motorkap en lopen opvallend ver naar achteren door, tot bijna halverwege de snuit. De ontwerpers leefden zich daar vooral uit op de inbouw van de richtingaanwijzer. Die zit bovenaan de lichtblok. De verspreiding van het licht naar voren toe gebeurt op een klassieke manier terwijl de lichtdoorstroming aan de bovenzijde gefilterd wordt en er slechts een aantal lichtgevende puntjes overblijven.In het interieur zijn het dashboard en de zetels gebaseerd op dezelfde delen bij de C3, maar dan met andere accenten en kleurschakeringen. Zo is de binnenzijde van de deur bij de Pluriël nagenoeg volledig aluminiumkleurig, zijn er waterafstotende materialen, komt de koetswerkkleur terug in de schelpen die de rugzijde van de voorzetels bedekken en zijn de kopsteunen opengewerkt.De definitieve datum van de commercialisering is ons nog niet bekend, maar we weten wel al zeker dat de C3 in eerste instantie met twee benzinemotoren zal aangeboden worden. Het gaat om de 1.4i met 75pk en de 1.6i 16v met 100pk. Beiden zullen standaard gekoppeld worden aan de SensoDrive, een nieuwe gerobotiseerde manuele versnellingsbak die onlangs op de C3 werd geïntroduceerd.