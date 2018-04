Meer pit voor Audi A6 2.5 TDI

Door: BV

N

aast de A4, waarover we eerder berichtten, krijgt ook de 2.5l direct ingespoten diesel met traditionele injectiepomp van de A6 een update. De vooruitgang is dezelfde als bij de A4; een vermogenswinst van 8pk waardoor de 2.5 TDI bij 4.000t/min 163 paarden sterk is. Het maximumkoppel van 310Nm staat constant ter beschikking vanaf een zeer lage 1.400 tot 3.600t/min. De berline kan met de handgeschakelde zesbak een topsnelheid bereiken van 222km/u. 217km/u met de Multitronic automatische transmissie. Het spurtje naar 100km/u neemt op z’n minst 9,3sec in beslag.

Audi vraagt € 35.130 voor de handgeschakelde versie en € 37.430 voor de Multitronic. De Avant kost telkens € 1.800 extra. ESP, 4 airbags, elektronische airco, 16-duims velgen en een met leder bekleed stuurwiel behoren tot de standaarduitrusting.