Pontiac terug met GTO

Door: BV

I

n 1963 stelde Pontiac de GTO voor, leverbaar in modeljaar 1964. Dat was een naar Amerikaanse normen compacte coupé met een achterwielaandrijving, een dikke V8 en potente prestaties. De GTO werd, als een van de eerste Amerikaanse ‘Muscle Cars’ enorm populair, en zelfs nu wordt er nog naar gerefereerd als “The Legend” of “The Great One”. In 1974 -10 jaar, een oliecrisis en 700.000 stuks later- viel het doek over de productie.

Pontiac speelt al lang met het idee van een heruitgave, maar omdat ze niet echt een geschikte basis hadden is het er nooit van gekomen. Tot nu tenminste, want grote GM-baas Bob Lutz vond in de Australische Divisie van de motorgigant wel een geschikte donor. De Holden Monaro, een coupé met achterwielaandrijving, werd in 2001 gelanceerd en wordt de volgende GTO. Die krijgt de 5,7l V8 onder de kap die we naast de Holden Monaro ook al kennen uit de Chevrolet Corvette (en daar 344pk ophoest). Het vermogen wordt via een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat of een handgeschakelde zesbak op het wegdek overgebracht. Aan de buitenzijde moest de Holden-snuit plaats ruimen voor een exemplaar met Pontiac-styling. De voorstelling van de productieversie is voorzien voor januari 2003 op de Autoshow van Los Angeles en de NAIAS in Detroit. De marktintroductie volgt eind 2003.