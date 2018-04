Nieuwe motoren voor Audi A4

Door: BV

N

a de A2, met de 1.6l benzine, krijgt de A4 nu als tweede variant een direct ingespoten benzinemotor onder de kap. Dat is een 2-liter die 150pk en 220Nm sterk is. Daarmee kan de berline naar 100km/u in 9,6sec en bedraagt de topsnelheid 218km/u. De motor voldoet aan de Euro4-norm en verbruikt gemiddeld slechts 7,1l/100km.

De 1.8l turbomotor, die vroeger 150pk produceerde, is voortaan 13pk sterker. Het koppel is met 225Nm ook 15Nm gestegen. De handgeschakelde variant gaat daardoor naar 100km/u in 8,6sec en houdt het pas bij 228km/u voor bekeken.

Ook de grootste diesel, de 2.5TDI, werd onder handen genomen. Die produceert nu net als de 1.8T 163pk. Dat staat voor een vermogenswinst van 8pk terwijl het gemiddeld brandstofverbruik met 6,8l/100km niet wijzigde. De topsnelheid van het model ging van 219 naar 227km/u. De 310Nm koppel sleuren de A4 in amper 8,9sec naar 100 op de teller.

Alle drie deze versies zullen standaard geleverd worden met 16-duims lichtmetaal met 7-gaatsdesign en 205/55 rubber.