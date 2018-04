Peugeot concessies in nieuw kleedje

Door: BV

p donderdag 16 mei om 19.00h werd het nieuwe Peugeot-filiaal in Mechelen officieel geopend in aanwezigheid van o.a. burgemeester Bart Somers. Op zich geen groot nieuws, maar de nieuwe locatie is de eerste in ons land die in de nieuwe huisstijl van het merk werd uitgevoerd. Aan de buitenzijde moet de speciale typische donkerblauwe Peugeot-kleur de herkenbaarheid verhogen en een zekere nieuwsgierigheid wekken. Het portiek, met hout omgeven, geeft toegang tot een ruimte waarin de uitgekiende positie van de lichtbronnen een belangrijke rol spelen. Die moeten bezoekers aanzetten op ontdekkingstocht te gaan door het gamma.

Daarnaast zijn er ook nieuwe halfronde verkoopsruimten, een wachtruimte en verschillende ontmoetings- en informatieruimtes. Voor Peugeot is de invoering van het ontwerp (Blue Box gedoopt) niet enkel een nieuwe stijl, het concept staat voor een middel dat moet leiden naar een grotere klantentevredenheid. Er zijn al Blue Boxes in Frankrijk, de UK, Zuid-Amerika en Azië.