Peugeot 307 nu ook als conventionele Break

e autobouwer uit Sochaux brengt van de 307 niet alleen de SW maar ook een gewone Break op de markt. Beiden hebben nagenoeg dezelfde koets, maar daar waar de SW iets meer uit de band springt met o.a. een gedeeltelijk in glas uitgevoerd dak en een derde zetelrij (waardoor het totaal aantal zitplaatsen op 7 komt) houdt de Break het op een gewoon dak en een conventionele indeling van het interieur. Het weglaten van de extra zitplaatsen zorgt voor een aanzienlijke toename van het koffervolume; dat bedraagt 503l in plaats van 137l. De derde zetelrij kan in de SW natuurlijk wel verwijderd worden waardoor vergelijkbare waarden ontstaan. De achterbank van de Break is van het conventionele type en is in ongelijke delen neerklapbaar.

De Break is verkrijgbaar in de uitvoeringen XR, XS en XT wat meer is als de SW waar de keuze zich beperkt tot een naamloze basisuitvoering en een ‘Pack’. Ook het motorenaanbod is wat uitgebreider; de 1.6 met 110pk en 2.0 met 138pk van de zevenzit worden aangevuld met een 1.4l benzinemotor van 75pk. De 2.0HDI - dieselversies met 90 en 109pk van de SW krijgen versterking van een 1.4l HDI met 69pk. De aangepaste specificaties van de Break en de meer bescheiden basismotoren zorgen voor een aantrekkelijkere instapprijs. Bij de SW kost de goedkoopste benzine (1.6l) € 18.210, maar de break kan de uwe zijn voor (1.4l) € 14.760. Bij de diesels liggen de prijzen op respectievelijk € 19.460 voor de 2.0HDI 90pk in de SW en € 15.760 voor de 1.4HDI in de Break, al blijft de conventionele versie ook met dezelfde motor dik € 2.000 goedkoper dan de variant voor zeven.