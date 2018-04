Peugeot breidt Roland-Garros gamma uit

Door: BV

aar aanleiding van het volgende tennistornooi in Roland Garros, waar Peugeot al jaren één van de hoofdsponsors van is, gaat Peugeot een nieuwe speciale reeks uitbrengen.

De 206 is reeds van kort na de lancering verkrijgbaar in een Roland-Garros uitvoering en daar komt nu een versie bij van de 206 Coupé Cabriolet. De compacte wagen met het wegklapbare metalen dak wordt -net als de andere Roland-Garros modellen- enkel geleverd in ‘Tie-break’ donkergroene metaallak. Het interieur wordt aangekleed met een combinatie van beige leder en groene Alcantara. Tot de standaarduitrusting behoort een automatische airco, automatische ontsteking van de lichten en een regensensor.

Tegelijkertijd wordt ook het gamma van de 206 Roland Garros berline wat aangepast. De belangrijkste nieuwigheid is dat het merk met de leeuw nu ook een dieselversie voorziet. Tot op heden was de uitvoering enkel verkrijgbaar met een 1.4l benzinemotor. Dieselliefhebbers kunnen nu ook kiezen voor de 2.0HDi met 90pk.