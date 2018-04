Prijzen nieuwe Seat Ibiza bekend

Door: BV

e nieuwe Seat Ibiza was het afgelopen Salon van Brussel reeds in België. Vanaf 19 april zal hij ook bij de dealers te bewonderen zijn. Het instapmodel wordt de 1.2l 12v met 64pk. Die zal enkel aangeboden worden in de Comfort-uitvoering voor € 10.840. Een 1.4l benzine met 75pk gaat voor € 11.470, als Comfort, of € 13.100 in Sport-uitvoering over de toonbank. De zwaarste benzinemotor is een 1.4l met 100pk. Die laat zich enkel als Sport bestellen voor minimaal € 13.890.

De autobouwer voorziet ook nog 4 dieselmodellen. De instapdiesel wordt de 1.9 SDI. Net als bij de benzines is die enkel als Comfort verkrijgbaar voor € 12.090. De gekende 1.9TDI krachtbron van 100pk komt in de Seat voor € 14.170 (Comfort) of € 15.800 (Sport). De topversie uit het gamma is de 1.9TDI met niet minder dan 130pk. Die komt steeds als Sport en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Seat wil daar € 16.860 voor in ruil. De bovenstaande prijzen zijn telkens voor de modellen met drie deuren. Een vijfdeurs kost u € 446 extra.