Eco-prototype van Lotus

Door: BV

n

gekeken hoe de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum herleid zou kunnen worden zonder dat de prestaties eronder lijde. Lotus gebruikte daartoe niet alleen zijn ervaring in het bouwen van ultralichte sportwagens, het zocht ook z'n heil in alternatieve aandrijfmethodes.

Het resultaat is een sportwagen die 3,85m lang en 1,85m breed is en amper 730kg weegt. Onder de kap ligt zowaar een 1.2l dieselmotor. Die krijgt 4 kleppen per cilinder en een multishot-injectie. Dat is een directe common-rail injectie onder zeer hoge druk. De krachtbron wordt bijgestaan door een elektromotor die extra kracht levert bij het accelereren en ook stroom levert voor de start/stop functie (die de motor stillegt zodra de wagen stilstaat en opnieuw opstart zodra de gaspedaal terug ingeduwd wordt). Een speciaal ontwikkeld systeem, dat Lotus 'Active Noise Control' noemt, moet ervoor zorgen dat de Eco2s nog klinkt als een sportwagen

Over de prestaties hoeven ze zich niet te schamen. Het model haalt een topsnelheid van meer dan 200km/u en trekt van 0 naar 100km/u in 6,2sec. De CO2-uitstoot blijft met dat alles beperkt tot 75g/km (het huidige gemiddelde is 170g/km

Lotus zweert dat het niet bij voornemens zal blijven. Tegen 2010 zou de 'groene' sportwagen op de markt kunnen komen.