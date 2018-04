Smart Crossblade in productie

Door: BV

p het Autosalon van Génève van vorig jaar presenteerde Smart de Crossblade, een kruising tussen een motorfiets en een compacte wagen, als prototype. De extreem gestileerde Smart moest de inzittenden een unieke rijervaring bezorgen. Nu kondigt de autobouwer verassend aan dat het ding effectief in productie gaat, in een beperkte serie van 2.000 exemplaren. Afgezien van wat wijzigingen die absoluut noodzakelijk waren voor de homologatie, veranderde het design nauwelijks.

De Crossblade heeft geen dak, geen deuren en geen voorruit. De inzittenden zijn dus volledig aan de atmosfeer blootgesteld. Een doorzichtige windgeleider vooraan zorgt wel voor enige geleiding. Om de structurele integriteit te waarborgen zijn er verstevigingsbalken ter hoogte van de deuren, werd de vloer sterker en is er een rollbar. Smart claimt een ei zo na even hoog veiligheidsniveau als bij de Smart Cabrio en City Coupé.

Er is slechts één uitvoering voorzien. Die krijgt een zwart exterieur, met 16-duims lichtmetalen velgen met driespaaksdesign en interieur met fel rode zetels Őbekleed met waterafstotende kunststof- en zwarte lederaccenten. Onder de kap komt de gekende driecilinder SUPREX benzinekrachtbron met turbo van 599cc. Met een aangepaste elektronische motorsturing (chiptuning zeg maar) levert die 70pk, dat is een winst van 10pk. De topsnelheid is begrensd op 135km/u.

Vanaf juni 2002 worden de eerste exemplaren geleverd. Bestellen kan vanaf 5 maart, de Belgische prijs ramen we voorzichtig op € 25.400 (Smart vraagt € 21.000 netto).