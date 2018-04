Salon van Brussel succes

Door: BV

H

et Autosalon van Brussel lokte vorige maand 702.375 bezoekers naar de Heizel. Dat is een terugval van 7,2% ten opzichte van het recordjaar 2000 (756.900 bezoekers). Die terugval is evenwel een wereldwijde tendens en Brussel doet het beter dan de meeste andere Autotentoonstellingen, zoals Detroit en Frankfurt, die hun bezoekersaantal meer zagen krimpen.

De uitstraling van het Autosalon van Brussel is met deze honderdste editie toegenomen. Het aantal tentoongestelde prototypes en enkele belangrijke premières, de wereldpremière van de nieuwe Mercedes E-Klasse voorop, zorgden voor een grote buitenlandse belangstelling.

Omwille van de onmiskenbaar gegroeide internationale uitstraling van het Salon en de tevredenheid van de exposanten -die een vervolg breidden aan goede verkoopscijfers van de drie laatste maanden van vorig jaar- beschouwt Febiac deze editie als een succes.