Smart Facelift

e kleine City Coupé van Smart, sinds 1999 te koop, krijgt voor 2002 een facelift. De koplampen vooraan en de lichtblokken achteraan zijn vanaf heden dezelfde als bij de Smart Cabrio, met dubbele ovalen optieken vooraan en 3 ronde lichten achteraan. Daarnaast worden ook nog twee minder populaire kleurenschema’s voor de bodypanelen geschrapt en vervangen.

De benzinetank groeide met 11 liter, waardoor de actieradius met de helft wordt uitgebreid. In de optielijst zijn 2 nieuwe opties terug te vinden: een glazen schuifdak en een stuurwielbediening voor de halfautomatische versnellingsbak waarmee de Smart is uitgerust. Verder zijn er nog wat detailwijzigingen... Bij de Smart Cabrio is afstandsbediening voor het dak vanaf heden standaard, en elke Smart heeft voortaan recht op een buitentemperatuursensor. De microfilter, die onzuiverheden buiten houdt, is vanaf nu ook Őals optie- voor de standaard ventilatie te krijgen.

De exacte prijs is nog niet bekend, maar Smart houdt het op een prijsstijging van ongeveer 1,5%.