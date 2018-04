De 4x4 van het jaar 2002

Door: BV

H

et Belgische magazine 4x4 Plus kiest elk jaar de 4x4 van het jaar. Vorig jaar was de Mitsubishi Pajero de laureaat in de belangrijkste categorie, die van de pure off-roaders.

Dit jaar was er voor de eerste keer ook een zeer uitgebreid deelnemersveld in de categorie van de Sport Utility Vehicles. Wagens die dichter aanleunen bij een doorsnee wagen, maar wel over vierwielaandrijving, een grotere bodemvrijheid en een minimum aan terreincapaciteiten beschikken. Het deelnemersveld omvatte o.a. de Toyota RAV-4, Renault Scenic RX-4, Hyundai Santa Féij In deze categorie was het de fonkelnieuwe Nissan X-Trail die met het goud ging lopen. De tweede en derde positie werden ingenomen door aangepaste breaks, de Audi Allroad en de Volvo V70 XC.

In de categorie van de Pick-ups was het de onlangs licht gefacelifte Toyota Hilux met D4-D motor die de Mitsubishi L200 en Land-Rover defender met een respectievelijke tweede en derde plaats het nakijken gaf.

De winst in het meest prestigieuze segment was voor de nieuwe Jeep Cherokee. Die liet in de top 3 nog de Toyota LandCruiser en Nissan Patrol achter zich. De jury was onder meer onder de indruk van het comfort en de afwerking. Vanzelfsprekend zijn ook de allesbehalve onaardige terreinprestaties in overweging genomen.