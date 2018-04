TopGear verhuist

Door: BV

et populaire Engelstalige automagazine van de BBC houdt er mee op. Tenminste, in zijn huidige vorm. Het programma kreeg de laatste tijd nogal wat kritiek te slikken over de manier waarop de inhoud van het programma gebracht werd en met name de rijstijl van de presentatoren (die met de regelmaat van de klok de meest spectaculaire stunts uithaalden met zowat elke wagen). Dat was op circuit maar o.a. de Britse overheid vreesde dat de invloed op de automobilisten niet steeds de beste was. De programmamakers werden dus onder druk gezet om van hun beproefde recept af te stappen.

De waanzinnig populaire cast; Jason Barlow, Tiff Needell (ex-formule 1 piloot en stuntman van dienst) en Vicky Butler-Henderson, zagen dat niet zitten verhuizen naar de Britse commerciële zender Channel 5. De naam TopGear is eigendom van de BBC en die verhuist dus niet mee. Het programma op Channel 5 wordt ‘5th gear”, maar zal niet meer door de Belgen bekeken kunnen worden. De BBC van zijn kant kondigt een nieuw format aan voor TopGear, met nieuwe mensen en Őnaar eigen zeggen- voor een ruimer publiek.