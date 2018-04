PSA en Delphi: sterk team

Door: BV

e Franse automobielgroep PSA (Peugeot en Citroën) ondertekende in september 1999 een researchovereenkomst met Delphi Automotive Systems in het kader van een strategie die in 1998 werd uitgestippeld. Dat hield in dat de fabrikanten van elektronische apparatuur al in een zeer vroeg stadium bij de ontwikkeling van de wagens betrokken worden. PSA wil zo beter kunnen inspelen op de verwachtingen van de markt, nieuwe technologieën van optimale kwaliteit introduceren en een economisch voordeel opbouwen (door de systemen te patenteren en een tijdelijke exclusiviteit te verkrijgen).

De strategie moet meer hoogtechnologische en milieuvriendelijke oplossingen opleveren waardoor PSA met gesofistikeerdere wagens kan inspelen op de wensen van de automobilist. De beide partners ontwikkelden 3 demonstratiewagens (een Peugeot 206, Citroën Picasso en Citroën Saxo) die volop gebruik maken van de nieuwe oplossingen. In tegenstelling tot prototypes, waar serieproductie vaak niet voor de hand ligt, zijn deze systemen bedoeld om op grote schaal ingebouwd te worden.

De 206 is uitgerust met de nieuwe 1.4l dieselmotor (die overigens van een Common Rail inspuiting van Delphi is voorzien), een emissiecontrolesysteem, een roetfilter en een specifieke katalysator. Het geheel beperkt de uitstoot van stikstof en bevordert de werking van de roetfilter. De demonstratiewagen heeft ook de eerste dieselmotor met een “E-Start”-functie aan boord. Een stop- en startsysteem met omkeerbare alternator (die produceert in normale omstandigheden stroom, maar wordt bij het starten gebruikt om de motor aan te zwengelen in plaats van een startmotor). Verder vinden we een airconditioningcompressor met variabele inhoud en elektronische sturing, een elektrisch gestuurd en bediend remsysteem “Brake by Wire” en elektrische stuurbekrachtiging onder de kap van de Peugeot.

De Picasso en de Saxo houden het op een bescheidener aantal innovaties. De monovolume is uitgerust met een gemengd remsysteem met klassieke remmen vooraan en elektromechanische remmen achteraan. De Saxo heeft een benzinekrachtbron met omkeerbare alternator.