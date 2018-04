Resultaten EuroNCAP crashtests

Door: BV

D

e crashbestendigheid van wagens wordt in Europa gecontroleerd door de EuroNCAP. Die organisatie testte 8 gezinswagens, 2 kleinere middenklassers de Honda Stream (monovolume) en de Rover 25. De resultaten daarvan werden vandaag (27-11-01) bekendgemaakt.

De gezinswagens op de testbank waren de BMW 3-reeks, Citroën C5, Ford Mondeo, Peugeot 406, Hyundai Elantra, Opel Vectra, Skoda Octavia en Volvo S60. De Elantra, Vectra (die binnenkort vervangen wordt), en 406 Őook niet meer van de jongste- scoorden met 3 sterren het slechtste. Alle andere wagens haalden 4 sterren, maar geen van hen was in staat de score van de Renault Laguna II, nog altijd de veiligste auto met een beoordeling van 5 sterren, te benaderen. De Citroën C5 wist met een totale score van 88% de beste cijfers neer te zetten. Vooral de perfecte score (100% dus) in de bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding was daarvoor doorslaggevend. De S60 haalde met 82% de tweede plaats, de Mondeo was met 79% de derde beste uit deze reeks.

De Honda Stream heeft heel wat met de Honda Civic gemeen en haalt een totale score van 76%. Hoewel die ook wat voetgangersvriendelijke elementen van nieuwe Civic overneemt, kan hij toch niet die score evenaren. De Honda Civic is met net geen 4 sterren de meest voetgangersvriendelijke auto. De Stream valt ook nog binnen de 3-sterren norm, maar scoort wat lager.

Bij de compacte middenklassers stonden de Peugeot 307 en Alfa Romeo 147 op het oordeel te wachten. De Alfa blijft steken op 3 sterren met een totaal van 62%. Hij scoorde 100% op de zijdelingse impact, maar met 18% bleek de bescherming bij frontale aanrijdingen ondermaats. De 307, Auto van het Jaar 2002, haalde een eindresultaat van 88%. Hij scoorde eveneens 100% op de zijdelingse impact en 75% bij de frontale botsing.

De Rover 25 was de compacte testwagen van dienst. Hoewel die ook niet meer van de jongste is, haalde hij nog 3 sterren. De bescherming bij een frontale aanrijding is het grootste zorgenkind.