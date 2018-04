Rij gratis met een Mini

Door: BV

elgië is een leuk en origineel marketinginitiatief rijker. Kristiaan Cloots ontwikkelde een reclameconcept dat de voordelen van massareclame (zoals het beplakken van bussen en trams, reclamepanelenij) koppelt aan de mogelijkheid om een specifieke doelgroep te bereiken. Het project werd FreeMobility (Cool Wheels for Free) gedoopt en het systeem werkt als volgt: FreeMobility koopt verschillende vloten BMW Mini’s aan. Als die van reclame voorzien zijn, ziet dat er een pak aangenamer en dynamischer uit dan pakweg een reclamebord. De advertentie is gekoppeld aan een doelgroep en die wordt bereikt door binnen een aantal kandidaat-chauffeurs -waarom jij niet?- te zoeken naar specifieke profielen. Van 20’ers tot 50+ die een actief sociaal leven & sportieve hobby’s hebben , veel uit eten gaan, veel op trendy plaatsen komenij zo kan reclame ook op moeilijk te bereiken plaatsen komen, bijvoorbeeld op de parking van de bioscoop.

Kandidaat chauffeurs kunnen zich inschrijven op de site van freemobility. Wie geselecteerd wordt krijgt een BMW Mini, o.a. voorzien van airco, cd-speler en boordcomputer, voor één jaar onder het zitvlak. Het benzineverbruik en de verzekering moet je zelf betalen, voor al de rest wordt gezorgd. Nu reeds hebben meer dan 200 kandidaten zich ingeschreven, maar het is FreeMobility’s bedoeling zo veel mogelijk chauffeurs van een set Cool Wheels te voorzien.