GM en Suzuki gaan samen voor brandstofcel

Door: BV

G

eneral Motors heeft onlangs een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend met Suzuki. Het Amerikaanse concern zal met de Japanners gaan samenwerken om wagens met brandstofcellen te ontwikkelen. GM, overigens voor 20% eigenaar van Suzuki, is al jaren bezig om de brandstofceltechnologie te ontwikkelen en werd inmiddels wereldleider op het vlak van de brandstof van de toekomst. Met het nieuwe akkoord zal een nog groter R&D-budget kunnen worden vrijgemaakt voor de toekomstige producten, waardoor de voorsprong op de concurrentie behouden blijft.

Nog niet zo lang geleden stelde de groep namelijk de Opel Zafira Hydrogen III voor. Het prototype beantwoordt hoe langer hoe meer aan de eisen die GM zich oplegt om een dergelijke wagen in serie te produceren. Het nieuwe akkoord zal zich echter vooral toeleggen op kleine wagens op waterstof.

Op het Salon van Tokyo, dat nog loopt tot 7 november, ontdekken we alvast een eerste stadswagen op waterstof. Het is een modelletje dat volledig aan de eisen van de markt Azië-Pacific beantwoordt. Hij heet Chevrolet Cruze (foto) en is eigenlijk een Suzuki Ignis met Amerikaanse accenten. Hij is te bezichtigen naast de Hydrogen III van Opel en de Suzuki Covie. Deze laatste heeft een elektrische autolader en een stationaire brandstofceleenheid, ontwikkeld door GM.