Winnaar wedstrijd ' jaar Clickx'

e Belgische portaalsite, Clickx, organiseerde ter gelegenheid van zijn 1-jarig bestaan een hele reeks wedstrijden in samenwerking met hun partners. Auto55 en Clickx gaven zo 1 bezoeker de kans om 4 testritten te winnen aan boord van onze testwagens. Marc Du Parque uit Destelbergen was de gelukkige en kon ons dus al voor een eerste keer verwachten.

Testwagen van dienst was de Opel Speedster, een lichtgewicht Roadster die de nadruk legt op het zuivere rijden. De achterwielaangedreven Speedster spurt in 5,9 seconden van 0 naar 100km/u en brengt z'n 2 inzittenden naar een top van 217km/u.

'ook bedankt dat ik de testrit met de Opel Speedster kon meemaken. Het is een zeer aangename namiddag geweest in het gezelschap van een zowel sportieve als exclusieve wagen...' Keep up the good work !!!

Groeten van Marc Du Parque uit Destelbergen

Binnenkort vindt u een uitgebreid verslag van deze wagen in onze rubriek Test.