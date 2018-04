Internationaal Automobielsalon van Brussel 2002

Door: BV

an 17 tot 27 januari openen de Brusselse Heizel-paleizen weer de deuren. Tijdens de 100verjaardag van het Internationaal Automobielsalon van Brussel zullen weer meer dan 750.000 bezoekers ruim 114.000m² bewandelen. In 2000 kwamen 756.900 mensen over de vloer. Het salon staat weer helemaal in het teken van personenwagens, monovolumes, motorhomes, tuning, fietsen en motorfietsen. Het Salon opent elke dag om 10h ’s ochtends om op weekdagen weer te sluiten om 20h. Tijdens het weekend gaan de deuren om 1830h terug dicht. Volwassenen betalen 9,50 EURO (383 BEF) voor een toegangskaartje. Kinderen van 6 tot 12 jaar mogen voor € 4,75 (192 BEF) binnen. Wie jonger is hoeft niet te betalen. Een groepskaart voor 10 personen zal € 47,50 (1.920 BEF) kosten. Zoals gebruikelijk zullen we u tegen dan weer een uitgebreid dossier over het Salon kunnen aanbieden.

Sedert enkele jaren schrijft Febiac samen met enkele instituten voor grafische vormgeving een wedstrijd uit voor het afficheontwerp. Dit jaar werd Joëlle Helbach van het St. Lukas Instituut de laureate.