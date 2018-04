Regering bedenkt nieuwe maatregel

Door: BV

agda Aelvoet, Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, wil wagens met een grotere cilinderinhoud en occasiewagens fiscaal harder aanpakken. Nu al bestraft de regering tweedehandsauto’s met een fiscaal vermogen van 11PK of meer met een aanzienlijk hogere BIV (Belasting op In Verkeerstelling). Naargelang de ouderdom daalt die taks met 10% per jaar, maar de minister wil dat nu terugdringen tot 5%. Voor minder krachtige wagens zal de regel niet van toepassing zijn omwille van sociale overwegingen.

Aelvoet heeft nog een tweede regel in petto om grote cilinderinhouden nog sterker te beboeten, omwille van de grotere veronderstelde vervuilingsgraad van die motoren. Nog meer dan vroeger zal de verkeersbelasting berekend worden op de cilinderinhoud. We wensen er wel zelf bij te vermelden dat de grotere motoren dikwijls van de nieuwste technologieën gebruik maken en dus relatief schoner zijn. We blijven ons afvragen waarom de regering, als zij waarlijk bewust met het milieu wil omgaan, er niet voor opteert de wagens volgens uitstoot te belasten. Elke constructeur heeft immers van al zijn motoren uitgebreide uitstoottabellen. Die zijn overigens even eenvoudig te verkrijgen als de cilinderinhoud. Misschien doet de regering er goed aan experts te raadplegen. In sommige andere Europese landen heeft de overheid dat beter begrepen. Zo wordt in Duitsland bijvoorbeeld de aankoop van de zuinige en milieuvriendelijke Lupo TDI 3L fiscaal aangemoedigd.

Een derde regel vloeit voort uit een overeenkomst met de raffinaderijen. Zij zullen hun benzineaanbod verruimen met zwavelarme(re) benzine. Vooral in diesel en 98 RON benzine kan dat zwavelgehalte naar beneden. De maatschappijen zullen binnen een tweetal maanden klaar zijn met de nieuwe brandstof. De verbruiker zal dan profiteren van een 0,65 BEF of 0,0161 EURO lagere accijns.

De ministerraad van 19 juli zal de maatregelen bespreken.