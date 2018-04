Ford verkooprecords voor Europa

Door: BV

e Ford Focus is niet alleen in belangrijke mate verantwoordlijk voor de verjonging van het merk, maar zorgt ook voor puike verkoopcijfers. In het eerste kwartaal van 2001 gingen er nagenoeg 160.000 exemplaren van de Focus over de toonbank, met een verkoopvolume van 65.000 stuks in maart alleen. Vorig jaar ging de Focus met de titel 'Meest verkochte wagen ter wereld' aan de haal en alsof dat nog niet genoeg is verkozen 'Top Gear' en het Britse 'Fleet Excellence Awards' de Focus tot 'Best Small Car 2001' en 'Best Lower Medium Fleet Car 2001'. Sinds de lancering van de Focus in '98 werden reeds 1,2 miljoen wagens verkocht. Hij wordt momenteel in vier fabrieken, verspreidt over de hele wereld, geproduceerd.

Het nieuwe verkooprecord van de Focus werd extra in de verf gezet door de stijgende verkoop van de Mondeo II. Ondanks het nog onvolledige gamma van de Mondeo op enkele Europese markten steeg de verkoop met zowat 50% of 25.000 eenheden. De mondeo II overtreft nu al zijn voorganger.

De Internationale Bestelwagen van het Jaar 2001 doet het eveneens niet slecht. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar gingen 28% meer Transits naar een nieuwe eigenaar.

Ford ontwikkelt nieuwe producten in een versneld tempo. Tussen 2000 en 2005 moeten 45 nieuwe modellen op de markt verschijnen.