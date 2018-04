Tesla bouwt elektrische sportwagen

Door: REDACTIE

enturi heeft met z’n Fetisch het rijk van de elektrische sportwagens niet langer voor zich alleen. Een nieuw Amerikaans bedrijf Ő Tesla, naar de Servische Amerikaan die pionierswerk verrichte in de ontwikkeling van elektromotoren Ő komt immers ook met een elektrische tweezitter op de markt.

Een vierpolige driefasen-motor die 248pk ontwikkelt, volstaat om de sportauto in 4 seconden naar 100km/u te stuwen. De Tesla Roadster haalt een in de VS volstrekt irrelevante topsnelheid van 210km/u. In tegenstelling tot de Venturi, recupereert deze Amerikaanse concurrent vertr agingsenergie om de batterijlading langer mee te laten gaan. Toch wordt over de autonomie voorlopig nog met geen woord gerept. De Tesla bijtanken op het normale elektriciteitsnet duurt 3,5u. Op remmen en banden na, behoeft de open sportwagen geen onderhoud, al staat daartegenover dat de levensduur slechts 160.000km bedraagt. Begin 2007 komt het speelgoed eerst in Californië op de markt.