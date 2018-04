Mitsubishi Lancer Evo IX FQ-360

Door: REDACTIE

A

lsof de strijd tussen de fabrieksuitvoeringen van de Mitsubishi Lancer EVO IX en de gedoodverfde concurrent Subaru Impreza WRX STi, nog niet sterk genoeg is, voeren de Britse importeurs hun eigen oorlog om het meeste vermogen uit. Koud van het schab levert de EVO 280pk, maar je kan daar in de UK al maximaal 60pk bovenop doen.

De nieuwe FQ-360 wordt behalve 360pk ook nog eens 492Nm rijk. De sedan sprint ermee naar 100km/u in 4,1 tellen en is tot een topsnelheid van 257km/u in staat. Aanpassingen aan de ophanging en de remmen moet het onderstel tegen het toegenomen geweld wapenen.

Aan de buitenkant wordt de FQ-360 opgesmukt met een voorvleugel in koolstofvezel en kleine vinvormige windgeleiders achteraan het dak. Het interieur krijgt van tuner Ralliart wat extra metertjes.