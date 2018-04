Wie slim is, koopt een sportwagen uit de sixties

Door: ADD

In Scottsdale, Arizona, vindt in januari jaarlijks 's werelds grootste oldtimerveiling plaats. Ook dit jaar rezen de prijzen er weer de pan uit: de zes deelnemende veilinghuizen haalden met zo'n 2.500 voertuigen een slordige $ 292.800.000 (ca. 253,5 miljoen euro) op. Een nieuw record. De gemiddelde aankoopprijs per voertuig klom naar $ 115.000.

Zeldzaam en met veel power: de beste investering

Kwaliteitsfanatici vonden in Scottsdale vooral bij Ferrari hun gading. De Italiaanse sportwagens laten de Duitse en Britse merken nog steeds mijlenver achter zich. Bij de grote veilinghuizen Bonhams en RM Auctions waren het de opmerkelijke Scuderia Filipinetti raceversies die de prijzen de sporen gaven. Een betoverend mooie Ferrari 250 LM, gebouwd in 1964, schopte het tot $ 9.600.000, op de voet gevolgd door een Ferrari 275 GTB / C uit 1966, die met $ 9.400.000 niet moest onderdoen.

Voor 'slechts' 2,75 miljoen dollar wisselde een ander icoon van eigenaar. Eén van de nieuwere Pininfarina ontwerpen voor Ferrari. De 288 GTO is nog een jonkie (geboortejaar 1984), maar behoorlijk zeldzaam en met veel power. En laten net dat twee belangrijke voorwaarden zijn voor het verder stijgen van de waarde.

Trend: men wil met de auto's kunnen rijden

“ Vooroorlogse, moeilijk bestuurbare oldtimers komen steeds vaker buitenspel te staan. ”

In toenemende mate winnen jongere Ferrari's aan waarde. De grote klassiekers met het steigerende paard op de motorkap consolideren op een hoog prijsniveau, maar het zijn vooral gelimiteerde Ferrari's waarvan de prijzen blijven stijgen - mits authentieke, originele staat en lage kilometerstand welteverstaan. Deze voertuigen spreken een opvallend jong clientèle aan, dat hun droom in het weekend niet alleen wil staan opblinken, maar er ook daadwerkelijk rijplezier aan wil beleven. Vooroorlogse, moeilijk bestuurbare oldtimers komen steeds vaker buitenspel te staan.

Trend: sportwagens van de jaren 1960

De Sixties worden door kenners beschouwd als het meest glorieuze autotijdperk. Het veilinghuis Gooding scoorde met een bijzonder elegante 250 LWB (Long Wheel Base) California Spider, een bij verzamelaars erg gewilde cabrio van Ferrari. De hamer viel dan ook pas bij 7,7 miljoen dollar.

Ferrari-label is geen waarborg

Ongewoon delicaat is de sneeuwwitte Ferrari 400 Superamerica Coupe Series 1 Aerodinamico met een speciale carrosserie uit het jaar 1962. En toch bracht deze zeldzame jongen slechts vier miljoen dollar op. De aparte koetswerkvorm is weliswaar eigenzinnig en zeldzaam, maar visueel blijkbaar minder in trek dan dat een wereldberoemde en perfect passende Pininfarina-jurk geweest zou zijn.

Wat nog maar eens aantoont dat er in het oldtimerwereldje geen zekerheden zijn en dat er toch wel enig Fingerspitzengefühl vereist is als je niet het risico wil lopen snel veel geld te verliezen.