Bentley Hunaudières (1999)

Door: AUTO55

We schrijven 1999. Het door VW overgenomen Bentley laat tijdens het autsalon van Genève licht schijnen op de Hunaudières, een conceptstudie op basis van de Lamborghini Diablo VT met een koetswerk uit koolstofvezelcomposiet. Met zijn 8,5cm hogergelegen daklijn mikt de Brit op meer binnenruimte dan zijn donorauto en zowel de instap en zichtbaarheid rondom zijn opmerkelijk beter. Van achteruitkijkspiegels is er evenwel geen spoor; hun functie wordt door een stel camera's overgenomen. Net zoals de Arnage en Mulsanne verwijst het model naar het Circuit de la Sarthe, waar de meest tot de verbeelding sprekende 24-urenrace ter wereld wordt verreden. En er is sprake van productie. Tenminste, als pers en publiek even overtuigd zijn. In een persbericht staat namelijk zwart op wit te lezen dat de publieke opinie als doorslaggevend zal worden beschouwd. Zijn de reacties positief, dan gaat de Hunaudières vanaf 2001 in productie.

Tot zover het sprookje, want de Hunaudières heeft de toonzaal nooit bereikt. Ondanks het feit dat Bentley kosten noch moeite had gespaard om een nieuw onderstel te monteren. Wat nodig was om de immense, in het midden geplaatste 8.0l W16 van VW-makelij geplaatst te krijgen. In wezen ging het om twee aan elkaar gekoppelde V8-motoren die samen een hoek van 72 graden vormen. Het blok telde 64 kleppen en produceerde ruim 625pk (6.000t/min) en 761Nm koppel (4.000t/min). De prestatiecijfers waren navenant. Vanuit stilstand raasde de Hunaudières in een viertal seconden naar honderd en zijn topsnelheid lag op 350km/u. Begrensd dan nog.



Schitteren doet de Hunaudières in onze fotospecial.