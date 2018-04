125 jaar Dunlop

Door: AUTO55

In 1888 verwierf de toen 48-jarige Schot John Boyd Dunlop de rechten op de opblaasbare fietsband. Een jaar later won renner Willie Hume er vier wedstrijden mee en was Dunlop Pneumatic Tyres Co. Ltd. inmiddels een feit Nog eens twee jaar nadien maakte dochteronderneming Dunlop Rubber zich bekend, dat voor de productie zou zorgen, en werd de wedstrijd Parijs-Wenen gewonnen met banden van het merk. Winst kwam er ook in de Grand Prix van 1923, met Henry Segrave achter het stuur van een Sunbeam, maar dat heeft John Boyd zelf niet meer kunnen meemaken. Hij stierf twee jaar eerder.

In 1948 lanceerde het merk een band met zelfdichtende laag. Deze kon spanningsverlies bij verdere lekken voorkomen. De aandacht ging nadien naar de Formule 1 en motorracers, waarna een eerste wereldtitel volgde in 1959 (Jack Brabham in een Cooper) en hetzelfde verhaal bij de motoren in '66 (Giacomo Agostini op een MV Agusta in de 500cc-klasse). Een achtste F1-wereldtitel werd behaald naar aanloop van de jaren '70, door Jackie Steward in zijn Matra, maar Dunlop trok zich na de decenniawissel terug uit het gebeuren. De nadruk zou voortaan op rally's, Sport- en Touring-klassen worden gelegd. Toch duurde het nog eens 14 jaar alvorens Dunlop zich met een hoogste podiumplaats kon associëren. Dat gebeurde tijdens de rally Parijs-Dakar, met Rene Metge en Dominique Lemoyne aan boord van een Porsche 911.

En dus belanden we in 1994. Dat jaar werd een ultralichte band geïntroduceerd die het totaalgewicht van de auto met 12kg naar beneden bracht. Kort daarop volgde het DSST-systeem, dat toestaat verder te rijden na een onzachte aanraking met een spijker, terwijl sensoren voor bandenspanningscontrole samen met onheilspellende waarschuwingen omtrent de milleniumbug hun intrede maakten. 2008 was dan het jaar van de SP Sport Maxx TT, voorzien van een kevlar vezelstructuur in de toplaag, met een variant voor het circuit die pas in 2012 kwam bovendrijven. Dat jaar werd ook de eerste conceptband met AA-score voorgesteld, op de eerste dag van de vrijwillige Europese bandenlabeling. En de nieuwste aanwinst, die heet BluResponse en moet vooral de zomer (en in de regen) van pas komen.