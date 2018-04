10 sportwagens voor € 10.000 (of minder)

Wie tegenwoordig een nieuwe auto op de kop tikt voor € 10.000 of minder, hoeft niet op tonnen luxe of kracht te rekenen. Maar het kan ook anders. Auto55.be zet daarom 10 sportauto's van weleer op een rij die vandaag nog steeds stevig van leer kunnen geven en ook nog eens betaalbaar zijn bij aankoop. De gekozen volgorde is voor alle duidelijkheid willekeurig.