Audi Quattro (1980 - 1991)

Door: REDACTIE

Op 3 maart 1980 werd op een ijsbaan in Genève een nieuwe Audi voorgesteld die was afgeleid van de coupéversie van de Audi 80. De eerste 'quattro' was geboren. Het betrof een vijfzitscoupé met een vrij korte wielbasis van 2.524mm en een lengte van 4.404mm die op zestienduims Fuchs-velgen van gegoten aluminium rustte. Dr. Ferdinand Piëch was er zeker van dat hij er een nieuw hoofdstuk van de automobielgeschiedenis mee zou inluiden. Bij de presentatie sprak de man dan ook de gevleugelde woorden: "Wat wij hier zien, is de wereldpremière van de vierwielaandrijving voor gewone personenwagens."

Zijn vijfcilindermotor van 2.144 cc was uitgerust met een inlaatluchtkoeler en ontwikkelde een maximale turbodruk van 0,85 bar, goed voor het ronde vermogen van 200pk en 285Nm koppel bij 3.500 tr/min. De Audi Quattro woog 1.290kg, waarmee de standaardsprint in 7,1 seconden werd afgeklokt en een topsnelheid van 220km/u mogelijk was. Hij droeg in die tijd een prijskaartje van 49.990 DM - ongeveer € 25.000. Het model werd ook meteen een succes: 4.000 exemplaren gingen in twee jaar tijd de deur uit en een homologatie in Groep 4 van het wereldkampioenschap rally was na 400 gebouwde exemplaren binnen. De productie ervan bleef duren tot 1991 en in totaal vond Audi er 11.452 kopers voor.

In zijn 11-jarige carrière onderging de Quattro overigens nauwelijks wijzigingen. Uitzonderingen zijn de introductie van ABS en enkele aanpassingen aan het onderstel. Bij de facelift in 1987 kreeg de quattro ook een Torsen-differentieel en een iets grotere vijfcilindermotor met meer koppel bij lagere toerentallen cadeau. Dankzij de vierkleppentechniek werd het vermogen in 1989 opgetrokken naar 220pk, wat de auto 230km/u snel maakte.

Rally

De 'oer-quattro' reed zich al snel in de kijker bij tal van autosportmanifestaties, in het bijzonder in het domein van de rallysport. Beroemde namen als Michèle Mouton, Stig Blomqvist, Hannu Mikkola en vooral Walter Röhrl bezorgden de Audi Quattro in sneltempo een benijdenswaardige faam. Niet minder dan vier wereldtitels haalden zij voor Audi binnen. De Fin Hannu Mikkola trad in 1981 aan voor de rally van Monte-Carlo en behaalde met zijn Quattro winst in twee klassementsproeven, waarvan de eerste met een voorsprong van maar liefst 6 (!) minuten. Daarna won hij twee rally's en uiteindelijk eindigde hij op de derde plaats in het wereldkampioenschap voor piloten. En in de rally van San Remo reed de Française Michèle Mouton als eerste vrouw naar de overwinning in een deelname die meetelde voor het wereldkampioenschap. In 1982 wonnen de Audi Quattro's van Mikkola, Mouton en de Zweed Stig Blomqvist zeven van de elf rally's die telden voor de hoofdprijs.

In 1984 verscheen een speciale afgeleide: de Sport Quattro met een wielbasis van nog maar 2.204mm en een volledig nieuwe turbomotor met een aluminium cilinderblok, goed voor 306pk. In de rallysport werd dat zelfs 450pk en later bijna 500pk. Dankzij het royale gebruik van kevlar en andere lichte materialen werd dit een gedroomde bolide voor op de weg. Er werden 224 stuks gebouwd van de 'korte quattro', voldoende om de auto in groep B te homologeren.

Pikes Peak

Met Walter Röhrl aan het stuur van een Sport quattro S1, aangedreven door een 600pk sterke motor, noteerde Audi in 1987 nog een laatste spectaculaire overwinning in de klimkoers van Pikes Peak in Colorado. Zijn tijd: 10:47,85 minuten. Dat is ruim 2,5 minuten trager dan de huidige recordhouder (Sébastien Loeb aan boord van de 875pk sterke Peugeot 208 T16 Pikes Peak).

En nu?

Audi Quattro's zijn zeer gegeerd bij verzamelaars en zijn dan ook erg prijzig. Een voorbeeld? Volgende maand zal door RM Auctions een Sport Quattro met amper 8.237km op de teller worden geveild en verwacht wordt dat voor die vierwieler tussen $ 350.000 en $ 475.000 zal worden opgehaald.