Meer dan half miljoen nieuwe auto's

Door: REDACTIE

Afgelopen novembermaand werden in ons land 34.686 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is 2% minder dan in november 2005, maar de som van de voorbije elf maanden ligt nog steeds 10% boven het uitstekende resultaat dat de sector vorig jaar liet optekenen. Dit jaar zijn al een half miljoen nieuwe wagens in het Belgische verkeer gebracht!

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de situatie omgekeerd, daar sloot november 1,4% hoger dan vorig jaar, maar hinkt het ganse jaar nog 2,9% achterop. In november werden dan weer ruim 40% meer zware vrachtvoertuigen ingeschreven, maar de gecombineerde cijfers blijven niettemin 10% achter bij die van vorig jaar.

Volkswagen deed afgelopen maand de beste zaken. Er werden er niet minder dan 3.502 aangeboden bij de dienst inschrijvingen. Peugeot volgt met 3.432 stuks, op de voet gevolgd door 3.424 Opels. Renault en Citroën staan op de plaatsen vier en vijf met respectievelijk 3.404 en 3.324 stuks.