De VAB-Gezinswagens van het Jaar!

Door: REDACTIE

Voor de 20ste maal al organiseerde de VAB de verkiezing van de Gezinswagen van het Jaar. Een verkiezing waarin de professionele pers én een 60-tal gezinnen hun zeg kunnen doen aan de hand gedetailleerde informatie en een gevarieerde rijtest. In de categorie tot € 14.500 gaat de eer naar de nieuwe Opel Corsa. In de categorie tot € 23.500 is het de Roomster die zichzelf naar het hoogste schavot werkt.

De Corsa haalt het in z'n klasse met 382 punten; een ruime voorsprong op de Nissan Note die 351 punten scoort en de Peugeot 207 die zich op de derde plaats nestelt. De gezinnen vielen vooral voor het plaatsaanbod van de Corsa, die fiks groter werd dan z'n voorganger. Er zijn ook lovende woorden voor de grote en gemakkelijke koffer, de stoelen en het leuke en moderne design.

De Skoda Roomster haalt het in zijn segment met 392 punten; amper één meer dan de Renault Megane Grandtour die zich ondanks z'n leeftijd nog naar een tweede stek werkt. Seat's Altea XL nestelt zich met 370 punten op de derde plaats. De Skoda Roomster valt in de smaak omwille van z'n plaatsaanbod, het goede zicht rondom (ook van op de achterbank die iets hoger gepositioneerd is), het originele interieur en het geboden rijplezier.