EuroNCAP kerstsessie

Door: REDACTIE

De EuroNCAP herleidde tijdens z'n decembersessie vier modellen tot schroot. Het gaat om de Hyundai Santa Fé, Kia Magentis, Skoda Roomster en Toyota Auris. De resultaten voor de bescherming van inzittenden zijn in het algemeen bevredigend. De Skoda en Toyota halen de maximale score van vijf sterren, terwijl de beide Koreanen op vier sterren kunnen rekenen. De kinderen genieten in alle modellen vier sterren-bescherming, behalve in de Magentis die met drie sterren nog steeds puik scoort.

De Roomster krijgt wel een opmerking; tijdens de eerste test faalden de gordelspanners omdat de accukabels die voor de batterij lopen beschadigd werden en er geen stroom meer was om de spanners te activeren. Skoda maakte gebruik van het recht om een tweede exemplaar in te sturen, dit maal met een versteviging. Hoewel de kabels nog steeds beschadigd werden, activeerden de gordelspanners zich wel. De wijziging is in productie genomen, maar reeds geleverde modellen worden niet aangepast.

En er was nog meer slecht nieuws; daar waar de Toyota Auris en Skoda Roomster nog uitstekend tot goed scoren inzake voetgangerbescherming (respectievelijk drie en twee sterren), laten de Hyundai en Kia het afweten. Kia scoort drie schamele puntjes; net voldoende voor één ster. Hyundai kreeg één puntje en blijft dus zonder sterren. Volgens de EuroNCAP heeft Hyundai geen enkele moeite gedaan om de impact voor zwakke weggebruikers te temperen.

In Augustus had de veiligheidsorganisatie het nog aan de stok met Seat, dat had besloten het waarschuwingssignaal voor een niet vastgeklikte gordel niet langer op de Leon te monteren. Het bedrijf is op z'n beslissing teruggekomen. Er zijn geen Leon geproduceerd zonder het verklikkersysteem.