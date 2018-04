Hippiecamper anno 2007

Door: REDACTIE

Een team ontwerpers onder leiding van de Canadees Alexandre Verdier heeft zich gestort op een moderne versie van de VW Westfalia zwerfauto. Uiteraard stond VW's hippiebusje uit de jaren zestig model. Het team behaalde er een prijs mee op het Caravan Salon in het Duitse Düsseldorf. Helaas bestaat het ontwerp enkel op papier.

Moduleerbaarheid is troef. De retrobus zit vol verborgen vernuftigheden. Zo kan de keuken samen met het portier naar buiten klappen. Handig als je in open lucht wil koken. De slaapruimte bovenop het dak is toegankelijk via een laddertje dat in de tweede zijdelingse klapdeur zit verwerkt. Voor stroomvoorziening zorgen zonnepanelen op het dak en een pneumatische ophanging maakt extra steunen overbodig.