Belgische automarkt kent recordjaar

Door: REDACTIE

Febiac heeft zoals steeds de inschrijvingscijfers van afgelopen maand bekendgemaakt. In december werden haast 21.000 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht; enkele honderden meer dan in 2005. Dit maal voert Opel de lijst aan (2.237), gevolgd door VW (2.217) en Peugeot (2.048). Toch zijn het vooral de cijfers voor gans 2006 die grote ogen gooien. Met niet minder dan 526.141 nieuwe inschrijvingen verpulvert afgelopen jaar het recordjaar 2006. Toen werden 515.204 registraties opgetekend. Volgens Febiac kent die groei diverse oorzaken. De vakorganisatie wijst op de cyclische beweging van de markt (die ééns om de zes à zeven jaar) een piek veroorzaakt, het gunstige economische klimaat, de gestegen brandstofprijzen (nieuwe wagens zijn doorgaans zuiniger) én natuurlijk ook het succesvolle autosalon aan het begin van het jaar. De sector becijferde nog dat het wagenpark nauwelijks uitbreidde. Er zijn nauwelijks 5.000 nieuwe autobezitters. De verwachtingen voor 2007 zijn hooggespannen. Febiac verwacht nog steeds de kaap van een half miljoen te ronden, maar denkt het niveau van 2006 niet te zullen evenaren.

De Belg koos in 2006 het meest voor Volkswagen. De autobouwer wist niet minder dan 56.490 wagens in ons land af te zetten. Op het tweede schavot staat Citroën met 55.403 stuks. Omdat Peugeot op drie staat met nog steeds 52.393 stuks is PSA met voorsprong de best presterende groep. De vier merken van VAG tikken samen nog 7.000 stuks lager af. Opel en Renault bezetten de plaatsen vier en vijf met nog steeds meer dan 50.000 wagens. In de top 30 wordt veel winst geboekt. De sterkste stijgers zijn Ford (+23,54%), Skoda (+37,6%); Fiat (+31,3%), Alfa Romeo (+33,17%) en natuurlijk Kia dat liefst 76,94% omhoog klom. De opmerkelijkste verliezen zijn er voor smart (-18,25%), Nissan (-12,08%) en Jaguar (-21,67%). Net buiten de top 30 verdubbelde luxemerk Lexus ei zo na z'n aantal van 2005.

Opvallend zijn ook de aantallen van enkele nicheconstructeurs. Afgelopen jaar werden in ons land 106 Aston Martins, 86 Bentleys, 77 Ferrari's, 54 Maserati, 53 Lotus, 22 Hummers, 8 Lamborghini, 5 Roll-Royces en zelfs nog 4 Maybachs ingeschreven.