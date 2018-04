Cardoen brengt de Chinezen binnen

Door: REDACTIE

Het Chinese merk Brilliance heeft Cardoen weten te strikken voor de distributie van z'n automobielen in de Benelux. De Europese importeur HSO Motors Europe heeft daarvoor een akkoord afgesloten met de kortingspecialist. Dat zal gebeuren via Cardoen's negen Belgische vestigingen terwijl in Nederland naar 15 verdelers wordt gezocht. Voor het begin van de zomer moet het zover zijn. Cardoen denkt nog in 2007 400 klanten voor Brilliance te strikken. Er wordt gestart met één enkel model, de BS6 (een grote limousine). De constructeur wil dit jaar in gans Europa al 15.000 exemplaren slijten. Cardoen wil ook andere Chinese merken gaan importeren.