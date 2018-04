Recordaantal bezoekers op Autosalon

Door: REDACTIE

Het 85ste Brusselse Autosalon, dat van Lichte Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigen, sloot vanavond de deuren. Van 12 tot 21 januari kwamen er niet minder dan 345.000 bezoekers over de vloer. Dat is 7% meer dan bij de vorige editie in januari 2005 en een regelrecht record voor dit type Salon.

Organisator Febiac ziet in de grote publieks- en mediabelangstelling tekenen voor een goed automobieljaar. De Vakorganisatie schat nu al dat er in 2007 een half miljoen nieuwe wagens zullen worden ingeschreven.

Ook de vakbeurs Truck & Transport ging fors in de plus. Niet minder dan 34.557 bezoekers brachten een bezoek aan deze beurs wat een stijging betekent van 33% ten opzichte van de eerste editie.