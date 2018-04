Dit zijn de populairste auto's van 2006

Door: REDACTIE

Vakorganisatie Febiac becijferde naar goede gewoonte weer wat de populairste auto's van het afgelopen jaar waren. Het is -weerom- de Renault Mégane die met de eer gaat lopen. Van het type werden er in het totaal 20.984 exemplaren nieuw ingeschreven. De Golf staat op twee met 17.150 stuks en de Astra eindigt op een derde plaats met 14.950 stuks. In de top vijf vinden we ook nog de Renault Clio met 14.551 exemplaren en de Peugeot 307 waarvan er 14.116 aan het bestand toegevoegd werden.

De populairste benzinewagens zijn de Opel Corsa, Citroën C3 en Peugeot 206, terwijl de top drie omwille van het grote aandeel (tot wel 90%) dieselrijders in de middenklasse gelijk loopt met de algemene inschrijvingscijfers en bijgevolg de Mégane, Golf en Astra op de plaatsen één, twee en drie stelt. Als de breaks en monovolumeversies van die modellen uitgefilterd worden, dan krijgen we een top drie die bestaat uit de Renault Clio, Opel Corsa en Citroën C3.

In het monovolumesegment voert de Scenic onveranderd de tabellen aan, met een aandeel van niet miner dan 12,65%. Opvallend, de ‘oude' Citroën Xsara Picasso tekent nog steeds voor een tweede stek met 10.118 exemplaren. Opel nestelt zich op plaats drie met de Zafira en parkeert de kleine Meriva ook nog op de vierde stek. De personenwagenversie van de Citroën Berlingo is dan weer de best verkochte break, gevolgd door de Peugeot 307 en de Opel Astra.

Bij de 4x4's staat net als vorig jaar Hyundai op 1, zij het ditmaal met 7.411 voertuigen tegen 6.577 stuks vorig jaar. Na de populaire Tucson, werd ook de nieuwe Santa Fé van het merk goed ontvangen. Toyota houdt vast aan z'n tweede stek, maar valt licht terug van 5.862 naar 5.584 eenheden. Nissan herovert de derde plaats op BMW, al kan het merk daar nauwelijks de eer voor claimen. Met 3.370 wagens verkocht het merk exact 9 4x4's meer dan in 2005. Het is BMW dat terugvalt van 4.375 naar 3.339 stuks. Ook opvallend; afgelopen jaar werden 14,7% van de terreinwagens (omwille van de strengere wetgeving, haast allen pickups) ingeschreven als lichte vrachtwagen. In 2005 was dat nog 23,1%.