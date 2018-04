Chrysler Voyager shockeert EuroNCAP

Door: REDACTIE

De Europese crashtestorganisatie heeft weer een nieuwe sessie achter de rug. Ditmaal werden de VW Eos, Chevrolet Captiva, Volvo C30 en Chrysler Voyager door de veiligheidsspecialisten tot schroot herleid. De resultaten van de eerste drie zijn goed tot zeer goed. VW's Eos en de grote SUV Captiva beschermen hun inzittenden met vier sterren-veiligheid. Beiden halen ze twee sterren in een aanrijding met een zwakke weggebruiker en de Eos scoort iets beter dan de Koreaanse Amerikaan als het op de bescherming van de kinderen aan boord aankomt. Volvo's C30 haalt de volle vijf sterren in de eerste discipline en biedt vier sterren-weerstand voor de inzittenden. Op voetgangersveiligheid scoort Volvo daarentegen slechts 1 ster.

EuroNCAP heeft de Chrysler Voyager voor de eerste keer getest in 1999. Toen haalde de monovolume een score van twee sterren. De veiligheidsorganisatie concludeerde destijds dat monovolumes significant minder goed presteerden bij frontale aanrijdingen. De meeste constructeurs investeerden inmiddels zwaar en de grootste verschillen met conventionele wagentypes zijn inmiddels weggewerkt, zo klinkt het bij de EuroNCAP. De Ford S-MAX haalde al 36 punten en de corresponderende maximumscore van vijf sterren, waarmee het de veiligste MPV op de markt is. De EuroNCAP vindt het dan ook shockerend dat Chrysler op zeven jaar tijd er niet in geslaagd is de veiligheid van het product te verbeteren.

Het model scoort een aardige vier sterren voor wat de bescherming van de kinderen aan boord betreft, maar haalt niet eens één ster voor voetgangersveiligheid. Nog belangrijker is het dat de monovolume niet de minimumscore van drie sterren voor de bescherming van volwassenen aan boord haalt. Net als zeven jaar geleden, scoort hij slechts twee sterren. Maar de EuroNCAP schrapt die laatste ster door omdat uit de resultaten bovendien een ‘niet accepteerbaar hoog risico op ernstige of fatale verwonding' blijkt. Kleine nuancering: het gaat om een rechtsgestuurde versie die in de UK te koop is.