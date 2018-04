Belgische autosector zet jaar sterk in

Door: REDACTIE

Tijdens de eerste maand van 2007 werden er 55.832 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is amper 3,95% minder dan in januari 2006 (een recordjaar voor de sector) en ruim 9,1% meer dan in 2005, wat vakorganisatie Febiac een vergelijkbaar jaar noemt omwille van het Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon tijdens de oneven jaren. Bij de personenwagens presteerde Citroën het best met 6.033 nieuwe inschrijvingen. Volkswagen, Renault, Peugeot en Opel volgen (met respectievelijk 5.471, 5.419, 5.319 en 4.873 stuks.

Alle bedrijfsvoertuigensegment klimmen ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat van 2% bij de bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton (6.770 exemplaren) tot zelfs 66,1% voor de zware voertuigen van 16 ton en meer (1.176 exemplaren). Vooral de trekkers doen het uitstekend (+ 90,84%). De motorfietsen blijven het eveneens goed doen. In januari 2007 werden er 1.510 exemplaren ingeschreven, wat 13,11 % meer is dan in dezelfde maand van vorig jaar.

Febiac beschouwt 2006 als een goed jaar, maar blijft -mede dankzij een recordopkomst op het Autosalon- zeer optimistisch voor 2007. De organisatie schat dat er ook dit jaar een half miljoen nieuwe wagens zullen ingeschreven worden. Dat is amper 4% minder dan vorig jaar.