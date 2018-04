IED toont opwindende hybride

Door: REDACTIE

Het Instituto Europeo di Design, gevestigd in Turijn, neemt voor het vierde jaar op rij deel aan het Autosalon van Genève. Net als vorige jaren bedachten de leerlingen (19 in dit geval) van het vooraanstaande designinstituut een futuristische concept car. De beON is een hybride, maar dan wel eentje die milieuvriendelijkheid combineert met opwindende eigenschappen.

Het denkwerk leverde finaal een 3,86m lange, 2,10m brede en 1,60m hoge opvallend gelijnde vierwieler met een riante bodemvrijheid op. Technische details zijn niet vrijgegeven. IED kreeg voor de uitwerking hulp van onder meer OZ, McLaren en bandenfabrikant Pirelli.