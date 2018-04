Giugiaro milieuvriendelijk

Door: REDACTIE

Ook designhuis Giugiaro gaat in Genève de milieuvriendelijke toer op. De Italianen stellen de Vadhò concept car voor. Van het zeer aërodynamische model is het eerste beeld vrijgegeven. Er werd geopteerd voor een motorblok dat waterstof door de cilinders jaagt. Daardoor is de uitstoot verwaarloosbaar. In de cockpit is het eest opvallende feature de aanwezigheid van een in de breedte verschuifbaar stuur en pedalen zodat de bestuurder in feite kan kiezen aan welke kan hij zit. Dat suggereert dat het model geheel van elektronische overbrengingen (by wire) gebruik maakt, maar de eerste informatie zegt daarover niets.