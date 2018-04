Minder auto's verkocht in februari

Door: REDACTIE

Febiac heeft de inschrijvingscijfers voor februari bekendgemaakt en die zijn niet eenduidig positief. Afgelopen maand werden in totaal 48.856 nieuwe personenwagens ingeschreven; een dalin van 10,5% in vergelijking met vorig jaar. 2006 was evenwel een recordjaar, dat de sector niet verwachtte te evenaren, maar bij het begin van het jaar ging de vakorganisatie nog uit van een jaartotaal van 500.000 voertuigen. Nu is Febiac voorzichtiger en gokt het overkoepelende orgaan op 485.000 à 495.000 nieuwe personenwagens. Een resultaat dat de autosector enkel tot tevredenheid kan stemmen, klinkt het nog. Afgelopen maand nestelde Citroën zich met 5.221 stuks bovenaan de verkoopslijsten. En PSA mag tevreden zijn, Peugeot staat op 2 met 4.750 stuks. Opel leverde in februari één wagen minder uit. Bij VW stond de teller op 4.410 en Renault sluit de top vijf met 3.818 stuks.

De vrachtvoertuigen zijn het jaar goed ingezet. De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen klommen met 11,1%; die van trucks tot 16 ton MTM met 10,5% en de inschrijvingen van zware vrachtvoertuigen piekten zelfs 39,6% boven de cijfers van februari 2006. Ook de inschrijvingen van motorfietsen scoren hoger dan verleden jaar: de toename in dat segment bedroeg 9,4%.